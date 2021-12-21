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Всё больше пожилых балхашцев посещают Центр активного долголетия

21 Декабря 2021 23:00
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Всё больше пожилых балхашцев посещают Центр активного долголетия

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Центр активного долголетия города Балхаша пользуется у горожан популярностью. Здесь свой досуг проводят больше 7 тысяч пожилых людей. Всего в городе насчитывается свыше 12 тысяч пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Центр был открыт на базе клуба «Ардагер» при городском Совете ветеранов. Для посетителей организованы клубы по интересам, работает библиотека периодики.

Мужчины играют в шашки и шахматы.

Женщины больше внимания уделяет рукоделию. В центре проводят мастер-классы по вязанию, вышивке бисером, учат традиционным казахским техникам шитья и изготовлению ювелирных украшений.

Большой упор делается на поддержание физической формы пенсионеров.

«Хотим открыть спортивный зал. Ожидаем поставку инвентаря. Это будет беговая дорожка, гимнастические коврики, палки для скандинавской ходьбы. Недавно прошел турнир по шахматам и шашкам. Один из старейших посетителей центра – 86-летний почетный гражданин Балхаша Бекен Тулеуов – был судьей соревнований. В планах проводить состязания по национальным видам спорта. Конечно, тем, которые приемлемы для людей пожилого возраста», – рассказывает руководитель центра Қарлығаш Түсіпбек.

Проводятся также творческие конкурсы, праздничные мероприятия. Работники центра совместно с сотрудниками балхашского музея организуют экскурсионные туры. Пенсионеры побывали в урочище Бектау-Ата, в Темиртау и Спасске, в Музее памяти жертв политических репрессий поселка Долинки. Многие из них увидели эти достопримечательности и святые места впервые.

«Мы приглашаем в наш центр всех желающих. Многие выходят на пенсию и не знают, чем дальше заниматься. А у нас и общение, и интересные занятия. Скучно у нас не бывает никогда», – говорит Қарлығаш Түсіпбек.



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#Карагандинская область   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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