Все больше подростков вакцинируются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице препаратом Pfizer все больше прививаются дети – свыше 3 773 школьников в возрасте 12-17 лет. Так, ряды вакцинированных среди подростков пополнил и сын руководителя столичного Упрздрава Нурадиль Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Школьнику 13 лет и он уже получил положенную ему вакцину Pfizer. Подросток рассказал о самочувствии после прививки.

«Вчера получил прививку, чувствую себя как обычно – все хорошо. Болело только место прививки, но так же бывает», - говорит Нурадиль Муратов.

Как оказалось, школьник до получения вакцины изучал все данные о Pfizer.

«Как сын врача, я знаю, что здоровье нужно беречь, что только в моих руках, могу ли я заболеть этой страшной болезнью или нет. Я много читал про Pfizer, читал отзывы людей, получивших эту вакцину, в интернете искал разные статьи про это. Ничего страшного в получении прививки не вижу. К тому же папа с нами (с братом) не раз проводил беседы. Я сам принял решение вакцинироваться», - говорит 13-летний подросток.

Папа мальчика, он же руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, рассказал, как и для чего давал детям разъяснения о важности вакцинации.

«Я, в первую очередь как отец двоих подростков, переживаю за их будущее и здоровье. Ни в коем случае ни я, ни мама, не настаивали на получении вакцины. Мы лишь объяснили, как вакцина работает и для чего она нужна. Они и сами у меня достаточно осведомлены об иммунитете человека, поэтому оба согласились привиться. Старший сын у меня недавно перенес ОРВИ, поэтому после его полного выздоровления, он тоже получит вакцину», - рассказал Тимур Муратов.

На сегодня всего в столице из подлежащего контингента Pfizer получили уже свыше 5,5 тысяч горожан. Из них подростки от 12 до 18 лет – более 3 773 детей, кормящие мамы – свыше 1 667, беременные – 106.

На первом этапе в столицу было завезено 35 100 доз американского препарата.