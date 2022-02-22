Все больше подростков вакцинируются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе города Алматы свыше 70% подростков прошли вакцинацию от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления санитарно-эпидемиологического контроля Турксибского района, вакцину «Комирнати» (Pfizer, США) получили 6161 человек, среди которых дети составили 74,8%.

«Среди жителей Турксибского района с начала текущего года было зарегистрировано 4808 случаев, что в 10,1 раза превышает рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Высокий рост заболеваемости регистрируется и среди школьников, большая часть из которых проходила обучение в онлайн режиме. Так, с начала года зарегистрировано 160 случаев среди школьников», - рассказал руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Турксибского района города Алматы Маулен Унаспеков.

При проведении эпидемиологического опроса установлена связь заболеваемости в 46,7% при контакте в семье и с заболевшими родственниками. Также школьники и родители не исключают связь заболеваемости с посещением рынков - 1,2 %, ТРЦ и супермаркетов - 5,6%, внутриквартальных магазинов -4,6%, с общественным транспортом-28,4%.

Спикер также отметил важность повторной вакцинации.

«Ревакцинация может обеспечить дополнительную защиту нам, нашей семье и нашему обществу, снизив шансы на заболевание и передачу коронавируса другим, включая детей, которые слишком малы для вакцинации, а также тех, кто подвергается повышенному риску заболеть тяжелой формой этой инфекции», - пояснил он.

На сегодняшний день из взрослого населения Турксибского района ревакцинировано 28087 человек, среди которых медицинских работников 2845 человек, преподавательского состава - 1598 человек, участковых полиции- 113 человек, работников в государственных организациях-1621 человек, лиц от 60 лет и старше-1350 человек, другие категории -20560 человек.

«По району полный курс вакцинации получили 3645 учащихся вакциной «Комирнати» (Pfizer), в том числе дети 12-13 лет - 954 учащихся, 14-15 лет - 1204 учащихся, 16-17 лет - 1487 человек. Кроме того, эпидемиологами управления санитарно- эпидемиологического контроля района продолжается разъяснительная работа с медицинскими работниками, директорами школ и родителями учащихся в режиме Zoom по вакцинации и ревакцинации, а также по эпидемиологической ситуации в районе», - добавили в управлении.