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Всё больше карагандинцев обращается в контакт-центр с вопросами о медстраховании

10 Ноября 2019 18:12
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Всё больше карагандинцев обращается в контакт-центр с вопросами о медстраховании

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Почти 300 звонков поступило от жителей Карагандинской области в контакт-центр медстрахования за 2 месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На номер 1406 звонили, чтобы получить консультации и пожаловаться на медицинские организации. В числе самых популярных вопросов: как стать участником медстрахования самозанятым; кто освобождён от уплаты взносов в фонд медстрахования; что делать, если при проверке определился статус «Не застрахован».

«Очень важно, что люди понимают, как им важно уже сейчас проверить свой статус. Это можно сделать через ЦОН, на сайте фонда fms.kz, через Telegram-бот SaqtandyryBot. Если статус «Не застрахован», а вы были уверены в обратном, то следует позвонить по номеру 1406 и выяснить, почему это произошло. Может оказаться, что работодатель за вас не делал отчисления, или же вы будучи самозанятым работником сами пропустили платёж», - говорит руководитель отдела филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Карагандинской области Светлана Щёткина.

Почти 2 десятка звонков были жалобами на конкретные медицинские организации и врачей. Жители региона оказались недовольны качеством медуслуг в нескольких поликлиниках и больницах области.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Общество,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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