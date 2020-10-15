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Все больше французов хотят сделать прививку против гриппа

15 Октября 2020, 06:35
Все больше французов хотят сделать прививку против гриппа

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - На фоне активной циркуляции коронавируса правительства стран ЕС призывают граждан делать прививки против сезонного гриппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Во Франции, где кампания по вакцинации уже началась, наблюдается повышенный спрос на препарат. Но не все так просто. В первую очередь прививают группы риска: к ним относятся медработники, беременные женщины, лица, страдающие определенными хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет.

Сильви Дюкам: «Информация о том, что пациент привит от гриппа, позволит медикам не путать симптомы этого заболевания с симптомами COVID-19. Это поможет и врачам, и всем нам, мне в том числе. Чувствую себя неуязвимой. Может быть, это и глупо».

Если вы не входите в группу риска, придется подождать до конца ноября - начала декабря.

Нынешней осенью, по словам фармацевта Риты Моро, желающих привиться будет очень много: «В прошлом году в нашей аптеке мы вакцинировали в общей сложности 92 человека. А сегодня, вот только этим утром, уже десять клиентов».

Власти Германии вдобавок к уже имеющимся решили приобрести еще шесть миллионов доз вакцины против гриппа. Цель - привить как можно больше людей, снизить риск одновременных вспышек COVID-19 и гриппа и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Йенс Шпан, министр здравоохранения ФРГ: «Впервые в истории нашей республики правительство заказало дополнительно противогриппозные вакцины. Мы планировали, что у нас этого лекарственного препарата должно быть достаточно: в общей сложности 26 миллионов доз. Никогда прежде в Германии не имелось в наличии столь много доз вакцины для прививки против гриппа».

Глава минздрава ФРГ призвал немцев защитить себя и других, а так же больницы, от наплыва пациентов. В дневнике вакцинации самого Шпана уже появилась запись о сделанной прививке против гриппа.


Здравоохранение   Франция  
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