Все больше детей и родителей предпочитают офлайн-обучение - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования РК Асхат Аймагамбетов заявил, что все больше родителей и школьников предпочитвают обучаться в традиционном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы понимаете, что уже почти около месяца наши дети обучаются в очном формате. Это более 5 млн обучающихся. Только в школах у нас обучается 3,6 млн школьников. Соответственно, если посмотреть на количество тех детей или тех класс-комплектов, которые выходят на дистанционное обучение или карантин, потом они возвращаются, то мы видим, что количество этих класс-комплектов абсолютно небольшое. И те дети, которые в начале сентября либо ушли на карантин, либо заболели - они вернулись и продолжают обучение«, - рассказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Правительстве.

Он отметил, что обучение в школах идет в штатном режиме.

«Даже те родители, которые в начале нового учебного года приняли решение и написали заявление, что хотят обучаться в дистанционном формате - мы сегодня фиксируем, что ежедневно нам поступают заявления и эти дети возвращаются обратно в школу, видя, что сегодня ситуация, действительно, достаточно благополучная «, - проинформировал министр.

По его словам, около 24 тысячи детей еще не успели вернуться в школу, то есть обучаются дистанционно.

Также Асхат Аймагамбетов сообщил, что на сегодня всплеска заболеваемости коронавирусом в детских садах или школах не регистрируется.

«Хотел бы сказать, что если понимать дефиницией всплеска увеличение количества заболеваемости по сравнению с предыдущей ситуацией, то можем говорить, что всплеска нет и эти факты мы видим ежедневно», - отметил министр.



