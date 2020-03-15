Все близкие контакты зараженных коронавирусом установлены - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все близкие контактные лица зараженных коронавирусом установлены. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее министр сообщил, что на сегодня в Казахстане зарегистрировано восемь случаев заражения коронавируса COVID-19.





«По всем выявленным пациентам контакты установлены. В соответствии с действующей инструкцией и постановлением Главного государственного санитарного врача все контакты подразделяются на близкие, которые подлежат обязательной карантинизации, и потенциальные - дальние контакты, которые подлежат карантину в домашних условиях.

На сегодняшний день все близкие контакты установлены, проводится диагностика», - сообщил Елжан Биртанов на онлайн-брифинге в Минздраве.





Министр также подчеркнул, что по потенциальным - дальним контактированным проводится работа. Найденные контактные лица помещаются на домашний карантин.