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Все близкие контакты зараженных коронавирусом установлены - глава Минздрава

15 Марта 2020 13:27
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Все близкие контакты зараженных коронавирусом установлены - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все близкие контактные лица зараженных коронавирусом установлены. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее министр сообщил, что на сегодня в Казахстане зарегистрировано восемь случаев заражения коронавируса COVID-19.


«По всем выявленным пациентам контакты установлены. В соответствии с действующей инструкцией и постановлением Главного государственного санитарного врача все контакты подразделяются на близкие, которые подлежат обязательной карантинизации, и потенциальные - дальние контакты, которые подлежат карантину в домашних условиях.

На сегодняшний день все близкие контакты установлены, проводится диагностика», - сообщил Елжан Биртанов на онлайн-брифинге в Минздраве.


Министр также подчеркнул, что по потенциальным - дальним контактированным проводится работа. Найденные контактные лица помещаются на домашний карантин.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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