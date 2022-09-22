22 Сентября 2022, 19:41

Все билеты на матч «Казахстан – Беларусь» проданы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня 22 сентября 2022 года в 20:00 часов в рамках пятого тура Лиги наций сборная Казахстана по футболу встречается со сборной Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Матч пройдет на стадионе «Астана-Арена», вмещающий 30 тыс. зрителей. Все билеты на эту встречу раскуплены.

После четырех туров сборная Казахстана лидирует в группе три дивизиона С Лиги наций с 10 очками, тогда как сборная Беларуси находится на последнем месте в группе с двумя очками.

«Важность сегодняшней игры для нашей сборной в том, что если мы одерживаем победу, то досрочно занимаем первое место в группе. Это позволит сборной Казахстана перейти в дивизион В Лиги наций, в которой играют такие сборные как Шотландия, Украина, Черногория, Норвегия, Швеция и другие», - отметили в Комитете по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Ожидаемый аншлаг события говорит о том, что в такой судьбоносный для нашего футбола момент наши соотечественники хотят поддержать сборную и разделить с ней этот миг большой победы.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Беларусью в Лиге наций, а также где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь.









Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi