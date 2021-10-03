Все барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены – Минздрав РФ

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены. Об этом заявил в субботу на брифинге в Женеве глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Подводя итоги своей встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, на которой речь шла, в частности, о процедуре рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных этой международной структурой для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса, Мурашко сказал: «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы».

«Заявителю - компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, - необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг - это все-таки административная процедура, - и это будет рассматриваться», - пояснил министр. «На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», - резюмировал он.

Гебрейесус поблагодарил главу Минздрава РФ за состоявшийся визит, назвав встречу в Женеве конструктивной. В своем сообщении в Twitter он подчеркнул, что была обсуждена, в частности, процедура включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения. «Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу», - отметил Гебрейесус.

27 сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили, что организация ждет из Москвы дополнительную информацию по вопросу включения «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, и что только после получения и рассмотрения этих сведений может быть запланирована инспекционная поездка международных экспертов в РФ. Ранее в 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них. Как сообщил Минпромторг РФ, после устранения предприятием причины нареканий специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки.

К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских «Спутника V» и «Эпиваккороны».

Ранее сообщалось, что более чем у 90% людей, вакцинированных «Спутником V», вырабатывается долгосрочный иммунитет.