Все автотрассы республиканского значения станут платными в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «КазАвтоЖол» на общественных слушаниях в Акмолинской области сообщили, когда автодороги региона станут платными. Об этом передает МИА «Казинформ».

Через область проходят четыре автотрассы республиканского значения. Две из них – Нур-Султан-Щучинск и Нур-Султан-Караганда – уже давно являются платными и многополосными.

На оставшихся двух шоссе – Нур-Султан-Павлодар и Нур-Султан-Костанай – открытая система платности будет введена уже в этом году. На восток страны ведет скоростная четырехполосная трасса, а продолжение дороги М-36 до Костаная пока останется двухполосным. Это связано с недостаточной интенсивностью движения автотранспорта. По госстандартам многополосные шоссе строятся при нагрузке свыше 7 тысяч единиц автотранспорта в сутки, а сейчас по этой дороге проезжает менее 5 тысяч.

Протяжённость трассы Нур-Султан-Павлодар – 396 км. Платный участок пройдет через города Павлодар, Экибастуз, Аксу и Ерейментауский район. Здесь уже установлено 7 арок контроля. Поскольку дорога относится к первой технической категории, предельная разрешенная скорость движения по ней составит 140 км/ч.

Протяжённость дороги Нур-Султан-Костанай – 650 км. На платном участке установлены 9 арок, которые этой весной начнут работать в тестовом режиме. Владельцы легковых автомобилей не будут оплачивать за проезд, так как участок проходит по дорогам второй и третьей категорий.

Местные жители на слушаниях часто спрашивали, будет ли предусмотрена альтернатива платности. Представители «КазАвтоЖол» ответили, что в некоторых регионах наряду с платными существуют бесплатные маршруты, однако новые альтернативные дороги в Казахстане строиться не будут, так как Закон «Об автомобильных дорогах» не предусматривает таких обязательств.

Как и в других регионах, жители Акмолинской области передали АО «НК «КазАвтоЖол» требования установить на платных трассах освещение, улучшить защиту от скота, установить разделительные барьеры для предотвращения лобовых столкновений, обеспечить качественное снегозадержание и своевременную уборку снега на трассах. Кроме того, было предложено освободить от оплаты за проезд сельхозтехнику, машины коммунальных служб и местных предпринимателей.

Вместе с тем, прозвучали и новые идеи: через каждые 20-30 км расставить электронные табло для предупреждения об аварийных или опасных ситуациях на платных участках, установить теплые остановки и надземные пешеходные переходы в каждом населенном пункте, через который проходит платная дорога, передать обслуживание платных участков в конкурентную среду, освободить от оплаты многодетных матерей, почетных жителей, пострадавших от Семипалатинского ядерного полигона и участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

В 2021 году государство планирует ввести платность на 5.8 тысяч км дорог. Основная причина – необходимость повышения безопасности и сокращение бюджетных расходов на содержание республиканских автодорог.