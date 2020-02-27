-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:27
-
вчера 21:23
Все автодороги Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей закрыты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 16 участках протяженностью 1740 км. Это 6,9% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».
1. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231
2. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426
3. Самара - Шымкент, км 773-956, Белогорка - Карабутак
4. Актобе-Атырау-Астрахань, км 11-175, Актобе - Шубаркудык
5. Актобе - Орск, км 16-235, Актобе - РФ
6. Северный обход г. Актобе, км 0-39
7. Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, км 0-258, Кандыагаш - Шалкар
8. Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи, км 7-66, Ушановское - Серебрянск
9. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау - К. Кайсенов
10. Екатеринбург - Алматы, км 686-729, Сарыколь - СКО
11. Мамлютка - Костанай, км 180-250, СКО - Узунколь
12. Костанай - Аулиеколь - Сурган, км 216-232, Октябрьский - Акмолинская область
13. Жезказган - Петропавловск, км 340-377, Аркалык - Акмолинская область
14. Калкаман - Керней, км 0-231
15. Кызылорда - Павлодар, км 1135-1367, Карагандинская область - Ленинский
16. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерти, км 200-235, Акмолинская область - Шидерти
По всей республике работает 688 единиц техники.
АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.
- Занятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в Нур-Султане
- Сильный ливень в Шымкенте: затоплены дворы, повалены деревья
- Из-за гололеда жителей Семея попросили не выходить без особой надобности из дома
- На 25 участках автодорог в семи областях РК ограничено движение
- Гололед в столице: коммунальные службы работают в усиленном режиме
- Занятия в костанайских школах отменили из-за непогоды
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана