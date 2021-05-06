Все автобусные парки с участием государства приватизируют до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном проекте по развитию конкуренции до 2025 года планируем, что все автобусные парки с участием государства будут приватизированы. Об этом рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, сегодня Агентство по защите и развитию конкуренции на площадке международного информационного агентства «Казинформ» проводит Оpen Space на тему конкуренции в пассажирских перевозках общественным транспортом.

«Очень важно условие доступа. При проведении конкурса о правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом есть балльная шкала оценок – конкурсное предложение, которое, естественно, дает преимущество государственным автопаркам. Чем ниже срок, тем больше баллов. Естественно, с учетом обновления государственные автопарки имеют преимущество», - рассказал Серик Жумангарин.

Что касается наличия производственной, технической базы, очень важный момент – дополнительные условия, улучшающие условия перевозки пассажиров.

«При наличии микроавтобусов отечественного производства – 5 баллов за каждую единицу, при наличии микроавтобусов личной собственности – 5 баллов за каждую единицу. За лизинг - один балл за каждую единицу. При чем договор заключается на три года как минимум. В случае обновления парка продлевается до 10 лет. Понятно, что ситуация сторнируется. Присутствие государства в экономике перевозок из года в год только увеличивается», - добавил председатель Агентства.

По его словам, Агентством по защите и развитию конкуренции открыты площадки Оpen Space и Советы по барьеру. На Советах по барьерам особое внимание уделяется этим проблемам.

«Сроки проведения конкурса на право обслуживания маршрута перевозок не регламентированы. Если кто-то отказывается и уходит с маршрута, необходимо, конечно, устанавливать сроки по проведению конкурса. Конкурс проводится на один лот, состоящий из нескольких маршрутов, где зачастую рентабельные и нерентабельные маршруты соединяются. Согласно правилам, даже если рентабельный маршрут соединяется с нерентабельным, они должны быть социально значимыми. Еще один вопрос – отсутствие субсидий в ряде регионов. Как уже говорил, необходимо либо качественно готовить бюджетные заявки, либо давать тариф, который является справедливым для перевозки. Убыточный бизнес ввиду фиксированного тарифа. Многие говорят о том, что на некоторых расстояниях пассажиропотоки снижены, необходимо исключить взимание НДС, отменить утилизационный сбор при покупке автобусов. Важный вопрос – отсутствие инфраструктуры: заправки, газовые, электрические заправки, стоянки автобусов, карманы для заезда автобусов. Самое главное – высокая доля автобусов с участием государства. В этом ключе работу проводим. В Национальном проекте по развитию конкуренции до 2025 года планируем, что все автобусные парки с участием государства будут приватизированы. Соответственно, вид деятельности, как для государственных и квазигосударственных парков, уйдет. Естественно, это будет происходить с учетом степени развития конкуренции. Возможно, будет не на районном или сельском уровне, где пока конкуренция не развита», - заключил Серик Жумангарин.