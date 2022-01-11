Все автобусные маршруты запускаются в Алматы
Как сообщили в управлении городской мобильности, в связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов с 08:00 до 20:00, а для пригородных маршрутов с 09:00 до 18:00.
Стоит отметить, что интервал движения будет составлять 30-40 минут, так как работа ведется по графикам выходного дня.
Ранее сообщалось , что с 11 января 41 маршрут общественного транспорта будет курсировать в Алматы.
Кроме того, в связи с введенным в Алматы режимом ЧП, с 12 января все внутригородские маршруты будут работать с 08:00 до 20:00 по расписанию выходного дня.
Маршруты, затрагивающие пригород, №№ 10, 227 ,231, 23, 117, 221, 228, 219, 203, 207, 222, 204, 225, 212, 210, 202, 224, 12, 220, 208, 214, 217 будут работать с 09:00 до 18:00 с сокращением планового количества автобусов на линии.
Работа метрополитена пока приостановлена.