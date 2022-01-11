РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Все автобусные маршруты запускаются в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении городской мобильности, в связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов с 08:00 до 20:00, а для пригородных маршрутов с 09:00 до 18:00.

    Стоит отметить, что интервал движения будет составлять 30-40 минут, так как работа ведется по графикам выходного дня.

    Ранее сообщалось , что с 11 января 41 маршрут общественного транспорта будет курсировать в Алматы.

    Кроме того, в связи с введенным в Алматы режимом ЧП, с 12 января все внутригородские маршруты будут работать с 08:00 до 20:00 по расписанию выходного дня.

    Маршруты, затрагивающие пригород, №№ 10, 227 ,231, 23, 117, 221, 228, 219, 203, 207, 222, 204, 225, 212, 210, 202, 224, 12, 220, 208, 214, 217 будут работать с 09:00 до 18:00 с сокращением планового количества автобусов на линии.

    Работа метрополитена пока приостановлена.


    Теги:
    Транспорт Алматинская трагедия Общество ЧП-2022 Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!