Все автобусные маршруты запускаются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении городской мобильности, в связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов с 08:00 до 20:00, а для пригородных маршрутов с 09:00 до 18:00.

Стоит отметить, что интервал движения будет составлять 30-40 минут, так как работа ведется по графикам выходного дня.

Ранее сообщалось , что с 11 января 41 маршрут общественного транспорта будет курсировать в Алматы.

Кроме того, в связи с введенным в Алматы режимом ЧП, с 12 января все внутригородские маршруты будут работать с 08:00 до 20:00 по расписанию выходного дня.

Маршруты, затрагивающие пригород, №№ 10, 227 ,231, 23, 117, 221, 228, 219, 203, 207, 222, 204, 225, 212, 210, 202, 224, 12, 220, 208, 214, 217 будут работать с 09:00 до 18:00 с сокращением планового количества автобусов на линии.

Работа метрополитена пока приостановлена.