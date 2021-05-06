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    11:52, 06 Май 2021 | GMT +6

    Все авиапассажиры прибыли в Казахстан со справками ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все прибывшие в Казахстан 5 мая авиапассажиры представили справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    5 мая на территорию Республики Казахстан прибыло 26 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Южной Кореи, Грузии, Республики Беларусь, Турции, Израиля, Таджикистана, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

    Всего за сутки прибыло 3 329 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 1 936 пассажиров;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 590 пассажиров;

    в аэропорт г. Шымкент - 2 рейса, 280 пассажиров;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 154 пассажира;

    в аэропорт г. Павлодар - 1 рейс, 5 пассажиров;

    в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 298 пассажиров;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 66 пассажиров;

    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Транспорт Минздрав РК
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