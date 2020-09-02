Все аспекты Послания адресные, они должны решить многие вопросы – Рахман Алшанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Послании Президента подняты адресные вопросы — Общественный совет Алматы высказался в пользу мер поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественный деятель, председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов поделился экспертным мнением о задачах, озвученных в Послании Президента народу Казахстана.

«Ежегодное Послание определяет задачи на год. Президент остановился на всех аспектах, отметил основные направления деятельности нашей страны, которые имеют непосредственное отношение к нашему городу. Во-первых, поддержка малого и среднего бизнеса, особенно малого бизнеса. Почему такое разграничение, потому что малый бизнес — это главный источник наших доходов. И в данной ситуации мы должны создать условия для них, освободить от налогов до конца года, создать условия, чтобы они имели допуск к госзаказам, тендерам»,— отметил Рахман Алшанов.

Как отметил Глава государства в Послании, малый, в особенности микробизнес, играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны. Меры поддержки бизнеса в особенности важны для экономики города Алматы.

В первую очередь, бизнес обеспечивает постоянную занятость жителей, снижает безработицу. Формируя налоговую базу, также пополняет местный бюджет. Кроме того, развитие массового предпринимательства дает возможность избавиться от укорененных в сознании патерналистских установок и иждивенчества. Поэтому государство продолжит оказывать поддержку бизнесу

Среди важных реформ Рахман Алшанов также отметил вопросы возрождения Агентства по стратегическому планированию и реформам, развития аграрного сектора и производства.

«Послание было ясное, конкретное и четкое, все поднятые аспекты были адресные, и они должны решить многие вопросы», - подытожил Рахман Алшанов.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.