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    10:52, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД РК сообщили актуальную информацию по ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «По республике реализуется мероприятия в рамках введенного чрезвычайного положения. Все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. 26 вооруженных преступников ликвидированы и 18 ранены», - говорится в сообщении МВД РК.

    В министерстве также сообщили информацию по Алматы.

    «Силами правоохранительных органов, вооруженных и приданных сил в Алматы осуществляется охрана общественного порядка, объектов стратегического значения, зачистка улиц», - проинформировали в МВД РК.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Главная ЧП-2022 Правоохранительные органы
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