Все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД РК сообщили актуальную информацию по ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По республике реализуется мероприятия в рамках введенного чрезвычайного положения. Все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. 26 вооруженных преступников ликвидированы и 18 ранены», - говорится в сообщении МВД РК.

В министерстве также сообщили информацию по Алматы.

«Силами правоохранительных органов, вооруженных и приданных сил в Алматы осуществляется охрана общественного порядка, объектов стратегического значения, зачистка улиц», - проинформировали в МВД РК.