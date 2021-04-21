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    11:21, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Все 3211 авиапассажиров прибыли в Казахстан со справками ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 25 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Латвии, Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 3 211 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 1 852 пассажира;

    в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 658 пассажиров;
    в аэропорт г. Шымкента – 3 рейса, 390 пассажиров;
    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 147 пассажиров;
    в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, 27 пассажиров;
    в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 137 пассажиров.
    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.
    Согласно постановления главного государственного санитарного врача от 12 апреля 2021 года № 13, руководители авиакомпаний обязаны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не предоставивших справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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