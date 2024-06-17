РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:07, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Всадник и его лошадь погибли на трассе в СКО

    Всадник и его лошадь погибли на трассе в СКО
    Фото: pexels

    В Северо-Казахстанской области произошла авария, в которой погиб 52-летний мужчина и его лошадь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, на автодороге Астана-Петропавловск, у села Келлеровки Тайыншинского района, 53-летний водитель Mitsubishi Fuso сбил 52-летнего всадника на лошади, который двигался по обочине в попутном направлении.

    — Предварительно установлено, что мужчина выехал на проезжую часть перед идущим транспортным средством. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Лошадь погибла. Водитель автомобиля трезв, — прокомментировали в пресс-службе.

    Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Теги:
    Петропавловск ДТП СКО Трассы Астана
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!