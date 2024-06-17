Всадник и его лошадь погибли на трассе в СКО

В Северо-Казахстанской области произошла авария, в которой погиб 52-летний мужчина и его лошадь, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, на автодороге Астана-Петропавловск, у села Келлеровки Тайыншинского района, 53-летний водитель Mitsubishi Fuso сбил 52-летнего всадника на лошади, который двигался по обочине в попутном направлении.

— Предварительно установлено, что мужчина выехал на проезжую часть перед идущим транспортным средством. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Лошадь погибла. Водитель автомобиля трезв, — прокомментировали в пресс-службе.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека».