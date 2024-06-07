ВС Турции за неделю нейтрализовали 59 террористов

За неделю в ходе антитеррористических операций, в том числе на севере Ирака и Сирии, нейтрализованы 59 боевиков. Об этом на пресс-конференции сообщил советник по прессе и связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Он отметил, что Вооруженные силы Турции продолжают борьбу со всеми видами угроз и опасностей с нарастающим давлением в рамках своей стратегии обороны и безопасности.

По его словам, за последнюю неделю нейтрализовано 59 террористов, а с 1 января ликвидирован 1151 террорист. Из них 521 террорист – в Ираке, 630 – на севере Сирии.

Актюрк также сообщил, что один террорист РКК, сбежавший на этой неделе из укрытий на севере Ирака, сдался на пограничном посту в Хабуре.