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    08:23, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    ВС Турции за неделю нейтрализовали 59 террористов

    ВС Турции
    Фото: Анадолу

    За неделю в ходе антитеррористических операций, в том числе на севере Ирака и Сирии, нейтрализованы 59 боевиков. Об этом на пресс-конференции сообщил советник по прессе и связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк, передает  агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Он отметил, что Вооруженные силы Турции продолжают борьбу со всеми видами угроз и опасностей с нарастающим давлением в рамках своей стратегии обороны и безопасности.

    По его словам, за последнюю неделю нейтрализовано 59 террористов, а с 1 января ликвидирован 1151 террорист. Из них 521 террорист – в Ираке, 630 – на севере Сирии.

    Актюрк также сообщил, что один террорист РКК, сбежавший на этой неделе из укрытий на севере Ирака, сдался на пограничном посту в Хабуре.

    Теги:
    Турция Терроризм Ирак Сирия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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