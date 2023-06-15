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ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 15:45
ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии Фото: Anadolu Agency

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Минобороны Турции сообщило в четверг о нейтрализации еще 16 террористов в сирийских районах Талль-Рыфат и Мюнбич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

В ведомстве подчеркнули решимость турецкой армии к ликвидации угрозы терроризма в регионе.

«Вооруженные силы Турции продолжат шаги по уничтожению террористов, организовавших атаку на расположение турецких военнослужащих», - отмечается в сообщении.

Общее число боевиков, ликвидированных в последние дни на севере Сирии, достигло 57.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РКК в списки террористических организаций.

В последние годы РКК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РКК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране РКК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).


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