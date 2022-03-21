Вручную разбирают завалы на месте обрушения трубы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На месте частичного обрушения дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 спасатели вручную разбирают завалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ход поисково-спасательных работ прокомментировал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

«Поиски идут со вчерашнего дня. Работаем группами по 15 человек. Сложность заключается в том, что приходится работать в ручном режиме, гидравлическими инструментами. Привлечь для разбора завалов инженерную технику пока не представляется возможным. В зоне поиска есть риски обрушения конструкций. Вместе со специалистами будем смотреть несущие свойства, подрезать балки, чтобы обезопасить личный состав, который работает на месте. Поиски ведутся в дневное время, с 8 часов утра. Ночью с учетом техники безопасности, скорее всего, работать не будем. Пока поиски безуспешные. Привлекали кинологическую службу. Собака предположительную зону поиска указала. В этом эпицентре работаем. Дополнительно по указанию МЧС РК прибудет дополнительная группировка из Нур-Султана», - сообщил Р.Камалов.

Всего работают около 60 человек. Одна группировка из 15-20 человек работает в течение часа, затем ее меняет следующая. Площадь завалов составляет около 1,3 тысячи квадратных метров. Зона поиска, где предположительно находилось помещение машиниста-оператора – 50 квадратных метров.

Известно, что идут поиски 38-летней женщины. Спасатели не теряют надежды найти ее живой.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким СКО К.Аксакалов пообещал , что тепло в городе восстановят уже к вечеру 21-го марта. Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировал председатель совета директоров АО «ЦАЭК».