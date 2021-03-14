Вручную откапывают попавшие в снежный плен автомобили спасатели ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На трех опасных участках автодорог в Тарбагатайском, Кокпектинском районе и районе Алтай Восточно-Казахстанской областив переметы попали более 30 автомобилей, в которых находились 64 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Весенняя солнечная погода, стоявшая накануне в Восточном Казахстане, обманула граждан, и они, проигнорировав штормовое предупреждение, отправились на своих автомобилях за пределы населенных пунктов.

На трех опасных участках автодорог в Тарбагатайском, Кокпектинском районе и районе Алтай в переметы попали более 30 автомобилей, в которых находились 64 человек, сообщили в ведомстве.

«Нулевая видимость и сплошные переметы – такие погодные условия сложились не на всей территории данных автодорог, а на отдельных участках, однако граждане, не понимая всей сложности ситуации, во что бы то ни стало стремились продолжить свой путь.

Самая сложная ситуация сложилась в районе Алтай. Там сотрудникам ДЧС ВКО пришлось вручную откапывать около 29 автомобилей, чтобы освободить трассу для уборки переметов, в которых находились 52 человека, из них 6 детей, спасено 5 человек, из 2 ребенка. В медицинской помощи никто не нуждался.

В Тарбагатайском районе погода с утра 13 марта не предвещала плохих условий, поэтому многие отправились по своим делам. К обеду начался буран, и 3 автомобиля с людьми попали в переметы. Спасательные подразделения освободили транспорт из заносов и сопроводили до чистого участка дороги, спасено 7 человек», - рассказали в департаменте.

В Кокпектинском районе сложная ситуация сложилась на постоянно заметаемых участках Байбура, где спасателями сопровождено 3 автомобиля, в которых находились 9 человек, и Умыш - здесь в перемете остались автомобили с гражданами, где сейчас продолжают работать спасатели.

«Хочется отметить, что жители региона, отправившиеся в путь, несмотря на штормовое предупреждение, негативно воспринимали просьбу спасателей вернуться обратно или эвакуироваться.

Восточноказахстанцы! Не пренебрегайте штормовыми предупреждениями, которые вы получаете посредством SMS-рассылки и при помощи бесплатного мобильного приложения «Дармен». Зимняя дорога в нашем регионе всегда отличается своей непредсказуемостью. Перемена ветра и осадки могут застать вас в пути неожиданно, поэтому, получив штормовое предупреждение, не пренебрегайте ими, воздержитесь от выездов за пределы населенных пунктов и отложите свои дела до лучших погодных условий», - обратились в ДЧС.



