25 Июня 2022 12:48

Вручены премии и гранты Президента РК в области СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе торжественной церемонии заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева поздравила лауреатов премий и обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства премии присуждены Дулату Абибуллаеву – главному редактору радиостанции «Qazaq radiosy», Ерканату Копжасарулы – корреспонденту телерадиокомпании «31 канал», Оксане Мягких – главному редактору газеты «Индустриальная Караганда», Еркину Мухамеджанову – директору национального телеканала «Qazaqstan».

Гранты вручены Сание Байтаровой – редактору телеканала «Жетісу», Диаскену Байтибаеву – оператору специальной техники телерадиокомпании «Almaty», Ануарбеку Бримжанову – ведущему телеканала «Хабар 24», Жадре Жолмухаметовой – корреспонденту информационного агентства «Baigenews.kz».

Благодарность Президента объявлена творческим коллективам национального портала «Adyrna, общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań», радио «Astana», общественно-политической газеты «Вечерняя Астана».



