Вручение премии в области военной журналистики «Әскер Медиа-2019» пройдёт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны Казахстана назовет имена отечественных и зарубежных журналистов и блогеров, чьи работы в этом году стали лучшими в освещении жизнедеятельности Вооружённых сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Вручение традиционной премии в области военной журналистики «Әскер Медиа-2019» состоится уже завтра – 29 ноября. В 12 конкурсных номинациях будут определены лучшие материалы на телевидении и радио, в печатных и интернет-СМИ – отдельно на республиканском и региональном уровнях, лучший материал в зарубежных СМИ, лучший блогер, освещающий военную тематику, а также фоторабота и спецпроект.

Премия в области военной журналистики «Әскер Медиа» – это уникальная площадка, созданная Министерством обороны Казахстана для поддержки журналистов и блогеров, работающих в освещении военной темы.

Главные идеи создания премии – это расширение круга средств массовой информации, которые активно и эффективно взаимодействуют с оборонным ведомством, развитие военной журналистики в Казахстане, поощрение самых ярких журналистов и блогеров, а также творческих работ в этой области, реализация совместных медиапроектов с телевизионными, печатными и интернет-СМИ, привлечение общественного внимания к Вооруженным силам страны.