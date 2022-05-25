25 Мая 2022 16:14

Вручение ключей от авто по льготному кредитованию началось в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау началось вручение ключей от автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау настоящий ажиотаж вокруг программы льготного кредитования при приобретении автомобиля. Только в одном из салонов заявки подали более 400 человек.

«К сожалению, только первые 120 клиентов получили VIN-коды, так как на складе компании имеется только 120 машин. Остальные клиенты включены в резервный список. Мы уже сделали заказ производителю. Новые автомобили поступят максимум в течение трех месяцев. Самыми ходовыми среди клиентов марками являются Chevrolet Cobalt и Chevrolet Nexia. В прошлом году в Казахстане было продано свыше 25 тысяч автомобилей этих марок», - сообщили в компании по продаже автомобилей.

Первым обладателем автомобиля по программе льготного автокредитования стал 27-летний Асхат Ищанов, подавший заявку в первый же день после старта программы через «Евразийский банк».

«Мне позвонили менеджеры Chevrolet и сообщили, что можно оформлять договор купли-продажи. Сейчас все документальные процессы завершились. Очень рад, что уже забираю свою машину. Выбрал марку Chevrolet Cobalt стоимостью 6 миллионов 490 тысяч тенге. Оплата за месяц выходит 101 тысяч тенге, оформил кредит на 6 лет», - сказал Асхат.



Программа льготного автокредитования в Казахстане стартовала 16 мая. По ее условиям гражданин страны может приобрести автомобиль в кредит под 4 процента. Кредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге и на срок до 7 лет. Первоначальный взнос составит от 0 процентов, общая стоимость транспортного средства не должна превышать 15 миллионов тенге.