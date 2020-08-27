Врожденные дефекты грудной клетки помогают исправить жамбылские хирурги

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сложные операции по исправлению врожденных аномалий проводят жамбылские врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, врачи ортопедического отделения Жамбылской областной многопрофильной детской больницы провели уникальную операцию 16-летней девочке из Шуского района, которая поступила с диагнозом «воронкообразная деформация грудной клетки».

Как пояснили медики, это врожденный порок развития, наиболее распространенный в числе аномалий грудной клетки, чаще встречающийся у детей и молодых людей. Дефект впалой груди не только прогрессирует, вносит дискомфорт и влияет на внешний вид, но в некоторых случаях может вызвать боли в сердце, одышку и быструю утомляемость. Лечение зависит от степени деформации, при этом наиболее эффективно хирургическое вмешательство.

С 1950 года в мире предложены десятки способов хирургической коррекции этой деформации, однако основной прорыв в лечении «воронкообразной деформации грудной клетки» в 1987 году произвел американский хирург Дональд Насс. Методика малоинвазивной операции, разработанная им, считается надежной и безопасной. В послеоперационном периоде отмечаются 95,1% случаев хороших и удовлетворительных результатов с низким риском развития осложнений, хорошая переносимость пациентами, а также краткие сроки госпитализации и реабилитации.

Главный врач Жамбылской областной многопрофильной детской больницы Азат Сатжанов, который оперировал 16-летнюю девочку из Шуского района, изучал технологию операции Дональда Насса в клиниках Нур-Султана.

«Суть операции заключается в том, что специальную пластину из титанового сплава, подобранную по размеру, вставляют под грудину над ребрами. При этом важно не повредить другие органы, расположенные рядом. Через два - три года, когда кости правильно сформируются и окрепнут, пластину убирают. После проведенной операции состояние девочки хорошее, и через неделю ее уже выпишут», - рассказал он.

«Мы очень благодарны врачам больницы, - поделилась мама девочки. - Благодаря их профессионализму и ответственности, моя дочь теперь не будет страдать от этого дефекта. Пусть добрые сердца и заботливые руки наших медиков будут по-настоящему вознаграждены».

Отметим, что за последние четыре года в Жамбылской областной многопрофильной детской больнице около 50 детям, начиная с пятилетнего возраста, исправили подобный дефект.

«Сегодня в ортопедическом отделении Жамбылской областной многопрофильной детской больницы проводится ряд сложнейших операций, некоторые из них практикуют лишь в столице и отдельных регионах страны. К числу таких непростых хирургических вмешательств и относится торакопластика по Дональду Нассу», - заметили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.