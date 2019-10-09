Врио председателя КУИС МВД стал Тенизжан Джанибеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархан Канатбеков освобожден от занимаемой должности. Об этом передает МИА «Казинформ».

Временное исполнение служебных обязанностей председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД возложено на первого заместителя председателя этого же Комитета Тенизжана Джанибекова.

Джанибеков Тенизжан Нурмаханович, 1970 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области.

1988 г. по 1990 годы служил в Вооруженных силах.

Свою трудовую деятельность начинал 1991 года милиционером роты ППС Линотдел внутренних дел на ст. Свердловск ЛОВД РФС 1992 года по 1993 годы был курсант Н-Тагильской специальной средней школы милиции МВД РСФСР.

1993 года милиционер роты ППС ЛОВД на ст.Свердловск РФ.

1995 года помощник следователя следственного отделения отдела внутренних дел Аль-Фарабииского района ЮКО.

С 1995 года по 2001 годы работал на различных руководящих должностях в отделениях ОВД ЮКО.

С 2002 года служит в пенитенциарной системе. До 2004 года Заместитель начальника по оперативной работе учреждения ИЧ-167/1 УК УИС по ЮКО.

С 2004 по 2010 годы был начальником учреждения ИЧ-167/11 УК УИС по ЮКО.

С 2010 г. по 2011 г. занимал должность заместителя начальника Департамента УИС по г.Алматы и Алматинской области.

С 2011 по 2012 годы руководил Департамента Комитета УИС по Акмолинской области.

С 2012 годы по 2013 годы начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Южно-Казахстанской области.

С 2013 годы по 2016 годы работал заместителем председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

С 2016 по 2019 годы работал заместителем начальника Департамента по противодействию экстремизму, он же начальник управления организации, взаимодействия и анализа МВД Республики Казахстан.

С мая 2019 года назначен на должность первого заместителя председателя Комитета УИС МВД РК