Врезавшийся в локомотив грузового поезда водитель машины был пьян

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Лишение права управления транспортным средством на 5 лет грозит водителю, совершившему дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде в Шортандинском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, водитель автомашины марки «Ауди 80», находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, во время закрытого железнодорожного переезда проигнорировал запрещающие звуковые сигналы и закрытый шлагбаум и въехал в проезжающий грузовой поезд.

«В салоне автомашины, кроме водителя, находились два пассажира. С различными травмами в лечебное учреждение госпитализирована 67-летняя женщина. Ушибы также получил сам автовладелец. В отношении 35-летнего водителя будет составлен административный протокол по ч.3 ст. 608 КоАП РК (совершение ДТП лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при управлении транспортным средством). Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством сроком на пять лет», - отметили полицейские.

Напомним, в Шортандинском районе Акмолинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автомашины с локомотивом грузового поезда.