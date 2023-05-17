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Врезавшийся в КамАЗ на мотоцикле подросток погиб в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Мая 2023, 20:30
Врезавшийся в КамАЗ на мотоцикле подросток погиб в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ехавший на мотоцикле подросток врезался в КамАЗ в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, трагический случай произошел в пригородном селе Еркинкала. Мотоцикл под управлением пятнадцатилетнего подростка, следуя по дороге, врезался в КамАЗ. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

«Всего с начала текущего года в Атырау зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием подростков. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 15 по 31 мая проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» - сообщили в ведомстве.

Полицейские призывают родителей подростков во время летних каникул уделить особое внимание досугу детей, а также контролировать их местонахождение и быть постоянно на связи с ними.


Атырауская область   ДТП   Происшествия  
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