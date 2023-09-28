Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в захвате «Дипломата»

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны провели слушание по делу экс-министра культуры и спорта, бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Ему предъявлено обвинение в рейдерстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процесс провел судья межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Абинур Карабаев. В самом начале заседания суд вынес решение о запрете на публикацию фото и личных данных второй подсудимой Ж., а также потерпевшего К.

По версии следствия, в 2019 году предприниматель по имени К., владеющий гостиницей «Дипломат», обратился за материальной помощью к А. Мухамедиулы. Прокурор Олжас Хайруллаев добавил, что А. Мухамедиулы в 2020 году договорился с К., что одолжит ему 2,5 млрд тенге под залог одного из зданий отеля «Дипломат» и в дальнейшем будет получать пассивный доход от работы отеля. Для этого он просил оформить на свою тещу 71% ТОО, которому принадлежал отель.

Согласно обвинению, А. Мухамедиулы якобы попытался завладеть оставшимися 29% отеля, шел на различные манипуляции, чтобы отстранить К. от управления отелем, совершал действия, которые следствие характеризовало как попытку рейдерского захвата отеля.

Спустя несколько лет после заключения сделки А. Мухамедиулы потребовал от предпринимателя К. передать оставшиеся 29% капитала. Предприниматель К. отказался. Тогда обвиняемый якобы выдал себя за одного из владельцев этой гостиницы и поручил сотрудникам «Дипломата» не впускать предпринимателя К. в гостиницу. Далее А. Мухамедиулы организовал собрание участников товарищества, подделал протокол и стал руководителем ТОО.

- Таким образом, Арыстанбек Мухамедиулы совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 28 ч. 3 «Организация преступления» и ст. 250 ч.1 УК РК «Злоупотребление полномочиями», – зачитал прокурор Олжас Хайруллаев.

Также А. Мухамедиулы обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 24 ч. 3 УК РК «Покушение на совершение преступления» и ст. 249 ч. 1 «Рейдерство».

Арыстанбек Мухамедиулы не согласился с предъявленным обвинением.

Ранее в суде Астаны экс-директора Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы.

Экс-директор Национального музея обвиняли в хищении 221 млн тенге. В ходе следствия в целях смягчения ответственности, им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства.

Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».