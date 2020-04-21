Время Великой степи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Программа «Рухани жаңғыру» – это ключевой идеологический документ, соединяющий горизонты прошлого, настоящего и будущего народа. В ней очень четко освещены фундаментальные вопросы развития нашего общества. В своей статье Елбасы Нурсултан Назарбаев говорит о том, что до сегодняшнего дня в стране были озвучены вопросы политической реформы, экономического развития и процветания. И теперь настала пора совершенствовать духовное развитие.

Поддерживают эту позицию и участники онлайн встречи, организованной на интернет площадке «Zoom», под председательством заместителя акима Карагандинской области Абзала Нукенова, передает МИА «Казинформ».

Своим видением реализации программного документа в жизнь поделились: внештатный советник акима области Бекзат Алтынбеков, и. о. руководителя управления внутренней политики Ерлан Кусайын, руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Айтбай Жумагулов, кандидат исторических наук Нурсахан Бейсембекова, директор ТОО «Saryarqa aqparat» Камбар Ахметов, заместители акимов городов и районов.

- Ранее на встрече с участием акима Карагандинской области были даны поручения по усилению работы. Рассмотрим, как решаются эти вопросы, и обсудим планы на будущее, - сказал Абзал Нукенов. - Ведь даже несмотря на введение режима чрезвычайного положения в стране и пересмотр деятельности во многих сферах жизни, программа «Рухани жаңғыру» была и остается ключевой в области идеологической работы.

Новые реалии требуют поиска новых идей, новых проектов, нового формата работы в целом. Это, безусловно, ускорит реализацию программы «Рухани жаңғыру». В этом убежден и.о. руководителя управления внутренней политики Ерлан Кусайын. Этому будет способствовать и усиление кадрового состава из числа известных и авторитетных уроженцев Карагандинской области. Так, Бекзат Алтынбеков был назначен советником акима области по программе «Рухани жаңғыру», Айтбай Жумагулов стал руководителем регионального проектного офиса, который включен в состав медиахолдинга «Saryarqa aqparat», и работа которого существенно трансформируется.

Во время онлайн встречи Айтбай Жумагулов презентовал ряд проектов. Он подчеркнул, что глобальная пандемия сдерживает реализацию некоторых планов. Поэтому в полную силу они заработают после отмены карантина. В то же время он отметил, что не все руководители районов уделяют серьезное внимание реализации программы.

Заместитель акима области Абзал Нукенов отметил, что все должны быть активны. И особенно районы, показавшие низкие результаты в прошлом году. И этому не должны мешать ни введенное чрезвычайное положение в стране, ни карантин.

- Проанализируйте свою работу в направлении «Рухани жаңғыру» и активизируйте работу с региональным проектным офисом. Карантин не причина! - заявил он. - Наоборот, в это время нужно придумывать новые идеи, раскрывать истинную национальную сущность программы и работы.

Участники встречи также с интересом выслушали мнение внештатного советника акима области Бекзата Алтынбекова. А также методические указания к программе директора научно-исследовательского института «Тулгатану» Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова, кандидата исторических наук Нурсахан Бейсенбековой. Было отмечено, что все эти наработки должны применяться в работе руководителей городов и районов, а также в учреждениях образования и культуры.

Также в рамках онлайн встречи руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Жумакенов рассказал о ряде историко-познавательных проектов: «Сакральная география Казахстана», «1000 лет степного фольклора и музыки», «Великие степные имена», «Видные деятели Карагандинской области». В свою очередь заместитель руководителя управления экономики Гульмира Абишева подробно остановилась на реализации программы «Ауыл - колыбель страны».

Завершая мероприятие, заместитель акима области Абзал Нукенов еще раз напомнил значимость модернизации общественного сознания с акцентом на углубление консолидирующих общенациональных ценностей, обозначенной Первым Президентом – Елбасы Н. А. Назарбаевым в программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».