Время реагирования на обращения астанчан в «iKOMEK109» по вопросам здравоохранения значительно уменьшилось

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­- С начала 2019 года по состоянию на 4 ноября по вопросам здравоохранения в Городской центр «iKOMEK109» поступило 283 474 обращений. Из них консультаций 277 119, жалоб 6 355. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Месяц назад на площадке Городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK109 состоялось первое расширенное совещание с участием главных врачей медицинских организации города Нур-Султана. Тогда руководители больниц и поликлиник столицы начали работу с обращениями посредством мобильного приложения «iKOMEK109» и лично отвечали на жалобы и предложения жителей.

Спустя месяц, наблюдается значительное уменьшение времени реагирования на жалобы и инциденты, времени закрытия инцидентов до 2-х дней. Ранее на последнее в среднем уходило 5 дней. Также по итогам октября более чем в 3 раза увеличилось количество отзывов с благодарностью в адрес медицинских работников.





Так, наибольшее количество благодарностей поступает в адрес Городской поликлиники №9 – 42%.

«Путем тесного сотрудничества Городского центра iKOMEK109 и управления общественного здравоохранения удалось достичь существенных результатов. Это свидетельствует о том, что сейчас цифровые технологии в государственном секторе нужны, и мы продолжим совершенствовать наши сервисы для улучшения качества жизни в столице», – отметила руководитель Городского центра мониторинга «iKOMEK109» Жаннат Дубирова.

Напомним, жители столицы могут подавать обращение в Городской центр iKOMEK109 и отслеживать его статус с помощью широкого спектра цифровых сервисов: через официальный сайт акимата www.astana.gov.kz; Whatsapp - бот: +7-747-109-0-109 (https://wa.me/+77471090109); Telegram - бот: https://t.me/nursultanikomek109_bot.











