Время работы ТРЦ  и объектов общепита сократили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, в регионе приостанавливаются междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные автобусные и микроавтобусные перевозки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области приостанавливается деятельность независимо от участия в проекте «Ashyq», в частности: запрещается проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Приостанавливается деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, в том числе при объектах общественного питания, кальянных, букмекерских контор, игровых клубов, ночных клубов, и оказания услуг по организации праздников.

В регионе не допускается проведение спортивных мероприятий со зрителями, приостанавливается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе (в парках отдыха, площадях), аквапарков с бассейнами, также вводится запрет на мелкорозничную торговлю, аренду детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных.

Приостанавливаются междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные автобусные и микроавтобусные перевозки.

Не разрешается проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в оффлайн-режиме, с разрешением проведения в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи.

Ограничивается по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов:

1) перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, при этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди не привитых сотрудников для работы на дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев;

2) организация работы банков, отделения АО «Казпочта», Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с ограничением по времени с 09.00 часов до 18.00 часов, с запретом работы в субботу, воскресенье, независимо от участия в проекте «Ashyq». Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0;

3) организация работы учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установленным графиком работы. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;

4) индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах, детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек) по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов, с запретом работы в субботу, воскресенье, независимо от участия в проекте «Ashyq»;

5) дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей) с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;

6) работу детских оздоровительных организаций с заполняемостью не более 30%;

7) медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи;

8) объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 50%;

9) религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя, с запретом работы в субботу и воскресенье;

10) продовольственные крытые и непродовольственные крытые и открытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье;

11) продовольственные открытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни и субботу, с в соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресенье;

12) торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать только в будние дни: с 10.00 часов до 17.00 часов независимо от участия в проекте «Ashyq» (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них;

13) объектам общественного питания, фудкортам, в том числе летние площадки, с 07.00 часов до 17.00 часов, для объектов участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье (разрешается работа по доставке еды);

14) салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги с 09.00 часов до 19.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье, независимо от участия в проекте «Ashyq»;

15) спорткомплексы, фитнес центры, йога центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 17.00 часов, для объектов участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье;

16) сауны, СПА-центры, бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 17.00 часов, объектовучаствующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье;

17) работа объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний в будние дни: с 10.00 часов до 17.00 часов, для объектов участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье.

18) работа компьютерных клубов, караоке, бильярдных, боулингов с 09.00 часов до 17.00 часов, для объектов участвующих в проекте «Ashyq» до 20.00 часов (без проведения коллективных мероприятий), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Главный санврач поручил установить режим работы общественного автотранспорта в будние дни и субботу с 06.00 часов до 23.00 часов, с запретом работы в воскресенье с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с открытием всех дверей. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции общественного автотранспорта на конечных остановках. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.