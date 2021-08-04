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Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области

4 Августа 2021 19:44
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Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 9 августа время работы некоторых субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится. Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача Карагандинской области, передает корреспондент.

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Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29.07.2021г. №33 сегодня издано постановление заместителя главного государственного санитарного врача Карагандинской области №29 «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 10 июля 2021 года № 23-Қ «Об ограничительных и карантинных мерах в Карагандинской области», а именно приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов и супермаркетов, аптек и организаций жизнеобеспечения, проведения строительных работ, деятельности промышленных предприятий, оказания бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельности цветочных магазинов, фотосалонов, деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.), деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

Все объекты при использовании приложения Ashyq работают с 07:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в выходные дни (суббота и воскресенье).

ЦОН-ы при использовании приложения «ASHYQ» работают с 10:00.часов до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в выходные дни (суббота и воскресенье).

Банки, отделения АО «Казпочта» работают без ограничений.

Объекты общественного питания (в помещении), в том числе по типу ресторана, кафе и кофейни, также по типу столовых без реализации алкогольных напитков, летние площадки, стрит-фуды (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск и т.д.), фуд-корты без использования приложения Ashyq работают только на вынос и доставку еду, а при использовании приложения Ashyq работают с 07:00 до 20:00 ч., при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с приостановлением деятельности в выходные дни (суббота и воскресенье) , при этом разрешается работа на вынос и доставку еды.

Деятельность банкетных залов (проведение поминок и по обслуживанию по типу ресторанов и кафе) запрещена полностью.

Кроме этого, с 9 августа в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200 («темно-красная» зона), объектам, со статусом «Лидеры Ashyq» будет разрешено работать до 00:00 часов, прочим объектам, работающим по проекту - до 22:00 часов, а субъекты бизнеса, нарушившие режим Ashyq исключаются сроком на один месяц, без предупреждения.

Постановление вступает в силу с момента подписания.


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#Бизнес   #Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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