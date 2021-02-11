Время работы ресторанов и кафе продлили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ресторанам и кафе разрешили работать до 24.00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау с 11 февраля объектам общественного питания, работавшим до 20.00 часов, главный государственный врач области Мадиниет Танауов своим постановлением разрешил принимать посетителей с 07.00 часов до 24.00 часов. При этом по-прежнему не разрешается проведение коллективных мероприятий, заполняемость должна не превышать 50% мест, но не более 50 человек. Расстояние между столами должно быть не менее 2 метров.

Торговым домам и ТРЦ этим же постановлением разрешено работать с 09.00 часов до 22.00 часов. С запретом работы в воскресный день, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них.