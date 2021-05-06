РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:34, 06 Май 2021 | GMT +6

    Время работы общепита продлили в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Благодаря пилотному проекту Ashyq время работы объектов общественного питания продлили в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказал директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, на сегодняшний день пилотным проектом Ashyq в Алматы охвачены 665 субъектов малого и среднего бизнеса.

    «Мы видим, что количество участников проекта Ashyq по Алматы увеличилось вдвое. На 6 мая их уже 665. Это фитнес-центры - 125, СПА-центры- 40, бассейны- 23, бильярдные- 11, компьютерные клубы- 50, а также 296 точек общепита. Добровольно участвуют без преимуществ 11 объектов. Это гостиницы, Палата предпринимателей по Алматы, финорганизации и санатории»,- сообщил Айтуар Кошмамбетов.

    Благодаря проекту в будние дни в городе регистрируется около 200, а в выходные дни около 900 случаев заболевания коронавирусом.

    «Сейчас пересмотрен алгоритм работы по времени работы и наполняемости. Послабления действуют для спорткомплексов, йога-центров без ограничений по времени. Увеличена заполняемость концертных залов до 50 процентов. С 7 утра до 2 ночи разрешена работа кафе и караоке. Заполняемость посетителями караоке до 30 человек в зале и до 50 в банкетных залах. С 5 мая караоке могут подавать заявки через три Ассоциации. Пока от караоке заявок не поступало», - пояснил спикер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в крупных мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!