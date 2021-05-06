Время работы общепита продлили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Благодаря пилотному проекту Ashyq время работы объектов общественного питания продлили в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказал директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодняшний день пилотным проектом Ashyq в Алматы охвачены 665 субъектов малого и среднего бизнеса.

«Мы видим, что количество участников проекта Ashyq по Алматы увеличилось вдвое. На 6 мая их уже 665. Это фитнес-центры - 125, СПА-центры- 40, бассейны- 23, бильярдные- 11, компьютерные клубы- 50, а также 296 точек общепита. Добровольно участвуют без преимуществ 11 объектов. Это гостиницы, Палата предпринимателей по Алматы, финорганизации и санатории»,- сообщил Айтуар Кошмамбетов.

Благодаря проекту в будние дни в городе регистрируется около 200, а в выходные дни около 900 случаев заболевания коронавирусом.

«Сейчас пересмотрен алгоритм работы по времени работы и наполняемости. Послабления действуют для спорткомплексов, йога-центров без ограничений по времени. Увеличена заполняемость концертных залов до 50 процентов. С 7 утра до 2 ночи разрешена работа кафе и караоке. Заполняемость посетителями караоке до 30 человек в зале и до 50 в банкетных залах. С 5 мая караоке могут подавать заявки через три Ассоциации. Пока от караоке заявок не поступало», - пояснил спикер.