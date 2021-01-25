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    22:19, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Время работы объектов общепита сократили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сократили время работы объектов общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, согласно постановлению главного санитарного врача региона, все объекты общественного питания будут работать с 09:00 до 20:00 часов . Раньше объекты общепита работали до 22:00. Остается в силе запрет на проведение коллективных мероприятий. Количество посадочных мест не должно превышать 30 с соблюдением расстояния между столами не менее двух метров. Посадка за одним столом не должна превышать четырех человек.

    «Что касается продуктовых магазинов, то режим их работы сохраняется с 09:00 часов до 22:00 часов. Однако реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов», - информирует пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Атырауской области зафиксировано 96 случаев заражения КВИ за сутки.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Регионы Казахстана Минздрав РК
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