Время работы кафе и ресторанов, не участвующих в проекте Ashyq, сократят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане время работы кафе, ресторанов и других объектов МСБ, которые не являются участниками проекта «Ashyq», могут сократить до 20 часов. Участники же проекта могут работать все дни до 24:00. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Основная цель пилотного проекта «Ashyq» - обеспечение безопасности посетителей и персонала, ведь нередко приходится сталкиваться с фактами, что далеко не все граждане соблюдают режим самоизоляции, посещая общественные места, и, таким образом, создавая угрозу распространения вируса. То есть проект «Ashyq» позволяет при входе человека в заведение видеть его статус: контактный, с отрицательным или положительным тестом на COVID-19.

Также проект «Ashyq» позволит предпринимателям, которые не смогли возобновить деятельность с начала периода карантина, постепенно или полностью работать с послаблениями в зависимости от нахождения региона в той или иной «зоне» матрицы оценки эпидемиологической ситуации.

«Участие в проекте помогает предотвратить распространение коронавируса. Так как он защищает посетителей и персонал. Благодаря безопасному проекту многие объекты, как кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, театры возобновили свою деятельность. Объекты бизнеса, которые работают по системе «Ashyq», могут работать все дни до 24 часов. Другим же разрешено только до 22:00, с запретом работы в выходные дни. И если они не будут думать о безопасности своего же персонала и посетителей, то мы вынужденные будем сократить их время работы до 20:00», - сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

На заседании Правительства отметили, что возобновившие деятельность по проекту «Ashyq» театры «Астана Балет» и «Астана Опера», являются образцовыми примерами безопасной и эффективной работы проекта «Ashyq». Опыт работы данных театров необходимо масштабировать в регионы.

Напомним, перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный QR-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Расшифровка у статусов следующая:

- «Красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

- «Жёлтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места.

- «Синий» – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

- «Зелёный» – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19, знак полной свободы передвижения.