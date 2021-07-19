Время работы аэропорта сократят из-за ремонта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев с 21 июля начнет плановый ремонт взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования, передает МИА «Казинформ».

«В связи с плановым текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования в период с 21 июля по 9 августа 2021 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев будет изменено расписание вылетов и прилетов. Время работы аэропорта будет сокращено с 24 часов в сутки до 17 часов. Ремонт будет проводиться с 11 часов дня до 18 часов вечера ежедневно до окончания ремонта. Данные работы с 1 апреля были заранее согласованы со всеми авиакомпаниями, в соответствии с чем ими было проведено изменение расписания рейсов. В этой связи просим всех пассажиров заранее прибывать на регистрацию в аэропорт и уточнять в колл-центрах авиакомпаний полную информацию по времени вылета рейсов. Просим отнестись с пониманием. Приносим извинения в связи с временными неудобствами», - сообщили в пресс-службе аэропорта.