Время работать и развиваться - Бердибек Сапарбаев встретился с молодежью Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев встретился с молодыми активистами, учеными, предпринимателями и спортсменами Шымкента, МИА «Казинформ».

Студенты интересовались развитием образования, спорта, реализацией государственной политики по поддержке молодежи.

«Конкуренция должна быть везде, особенно среди студентов, - подчеркнул Б. Сапарбаев. - 2019-ый - Год молодежи. Он плавно перейдет в Год волонтеров. Я часто бываю в регионах, встречаюсь с молодежью. Вижу много амбициозных и целеустремленных людей. У вас есть все возможности. Главное - это хорошее образование. Сейчас рейтинг вузов будет создаваться по трудоустройству выпускников и их востребованности».





О реализации молодежной политики в рамках встречи рассказал вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин. По его словам, во всех регионах страны действует более 200 ресурсных центров, направленных на оказание помощи, а также более 500 неправительственных организаций в сфере молодежной политики. Наряду с этим, успешно реализуется Дорожная карта, принятая в рамках Года молодежи, которая направлена на стимулирование и поддержку молодого поколения.





«Дорожная карта состоит из 5 ключевых направлений - это обеспечение трудовой молодежи жильем, трудовая занятость молодежи, развитие образования и волонтерства, развитие социальной активности молодежи, целый комплекс мероприятий, нацеленных на поддержку молодой семьи, здоровья и социальной инклюзивности. К примеру, в Шымкенте уже в скором времени будет дан старт выдаче арендного жилья работающей молодежи. Планируется выдать 900 квартир», - отметил вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин.

В свою очередь вице-премьер посоветовал молодежи искоренять иждивенческие настроения и осваивать новые цифровые технологии, стремиться к знаниям и трудолюбию.

«Для молодых выделяются государственные гранты, - сказал он. - Сейчас время работать и развиваться. Тем более что государств создает для этого беспрецедентные условия. Ежегодно для молодых специалистов трех мегаполисов будут выделяться по тысяче арендных квартир, создаются новые рабочие места».

Магистрант ЮКГУ им.М.Ауэзова Сакен Сагындым поинтересовался перспективами развития молодежных маслихатов.

«Во власть нужно привлекать больше молодежи, - ответил вице-премьер. – Это должны делать, прежде всего, местные исполнительные органы. Такие маслихаты созданы в некоторых городах, в том числе и Шымкенте. Их работа будет только усиливаться. Сейчас на госслужбе немало молодых, образованных людей, и это радует»

Из уст участников встречи звучали предложения по поддержке молодых предпринимателей, их стартапов и инициатив. Одна из них - развитие воркаут-движения. Оказалось, что сейчас в Шымкенте семь таких спортивных площадок.

«Надо увеличить их количество», - отметил Сапарбаев.

А вот Ерасыл Толебаев, руководитель шымкентского филиала Ассоциации стипендиатов программы «Болашак» рассказал о работе проектного офиса «Шымкент – адалдық аланы».

«Наши проекты считаются передовыми в стране, - отметил он. – Недавно, к примеру, по нашей инициативе первые руководители некоторых школ и поликлиник переехали на первые этажи. Это делается для того, чтобы искоренить коррупцию и сделать работу должностных лиц прозрачнее».

Как подчеркнул Б.Сапарбаев, избавить от взяточничества призвана не только антикоррупционная пропаганда, но и повышение заработной платы работников бюджетных организаций. По информации спикера, на это в ближайшие два года предусмотрены средства.

Разговор с молодыми шымкентцами получился откровенным, креативным, а главное, конструктивным. Главный урок, который они усвоили из беседы с вице-премьером, - стремиться к знаниям, не поддаваться провокациям, обучаться основам бизнеса и воплощать идеи в реальность.











