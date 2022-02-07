Время правления хана Жангира покажут в телесериале «Сарай сыры»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в эфире канала «Qazaqstan» стартует показ 12-серийного сериала «Сарай сыры». История в сериале охватывает период с 1823 по 1845 годы, это время правления Жангир хана, чье имя историки связывают с образованием Бокеевского ханства.

Сериал основан на реальных исторических фактах и раскрывает феномен личности Жангир-хана, который выступал за развитие образования и значительные реформы в казахских степях. Наряду с ханом-реформатором, авторы сериала показывают внутреннюю жизнь казахов того времени, отношения между соратниками хана, отношенияхмежду правителями степи.

«Особое внимание в сериале мы уделили роли и значению ханши Фатимы – третьей жены Жангир хана. Фатима была дочерью Оренбургского муфтия. Последние годы ханства насыщены напряженными историческими событиями, касающимися личности Исатая и Махамбета. Хотя большинство событий в сериале - исторические факты, в сценарии они сочетаются с элементами художественного произведения», — рассказал руководитель проекта Арман Сқабылұлы.

Авторы сценария - Жамит Кошербаев, Аскар Дүйсенбі и Арман Сқабылұлы. Режиссер-постановщик - Бакыттас Санитас. Съемки сериала проходили в Алматинской области и Алматы. Главную роль хана Жангира исполнил актер Медгат Омиралиев, роль Фатимы сыграла актриса Амина Мектепбаева, роль Казимы воплотила на экране актриса Зарина Кармен, роль Жузим исполнила Улболсын Шалкарова, роль Махамбета исполнил Дархан Сулейменов, Исатая - Нурлан Сагынаев, роль Кали султана сыграл актер Фараби Абсаматов.Тынышкуль Султанбердиева сыграла роль матери Жангир хана ханшу Атан.

Актер Нурлан Сагынаев известен телезрителям по роли младшего брата Абая - Оспана в историческом сериале «Абай», который уже прошел в эфире телеканала «Qazaqstan», а Дархан Сулейменов известен по роли Карасай батыра в сериале «Орбұлақ шайқасы».

Премьерный показ сериала «Сарай сыры» пройдет в эфире канала «Qazaqstan» с понедельника по пятницу в 21:30.



