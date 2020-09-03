-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Время посещения налоговых органов можно забронировать онлайн
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Онлайн-бронирование времени и даты посещения налоговых органов теперь доступно не только в браузере, но и в мобильном приложении «e-Salyq mobile», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Минфина РК.
Достаточно скачать данное приложение на смартфон и запланировать визит (доступно в Google play и App Store) в любое удобное для Вас время.
«Кроме того, после получения услуги примите участие в анкетировании, которое проводится на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz (ссылка: http://kgd.gov.kz/ru/content/opros-po-kachestvu-i-udovletvorennosti-obsluzhivaniya-nalogoplatelshchikov-pri-poluchenii-1). Целью является выявление уязвимых моментов при обслуживании и, конечно же, улучшение качества оказываемого сервиса», - призвали в комитете.
- Из-за коррупции подчиненного уволился замакима СКО
- Утверждены максимальные ставки по депозитам на октябрь
- Это программа конкретных практических дел - Саттар Рахметов о Послании
- Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит
- Почти 2,4 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина
- Электронная карта земель создается в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана