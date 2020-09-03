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Время посещения налоговых органов можно забронировать онлайн

3 Сентября 2020 11:25
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Время посещения налоговых органов можно забронировать онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Онлайн-бронирование времени и даты посещения налоговых органов теперь доступно не только в браузере, но и в мобильном приложении «e-Salyq mobile», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Минфина РК.

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Достаточно скачать данное приложение на смартфон и запланировать визит (доступно в Google play и App Store) в любое удобное для Вас время.

«Кроме того, после получения услуги примите участие в анкетировании, которое проводится на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz (ссылка: http://kgd.gov.kz/ru/content/opros-po-kachestvu-i-udovletvorennosti-obsluzhivaniya-nalogoplatelshchikov-pri-poluchenii-1). Целью является выявление уязвимых моментов при обслуживании и, конечно же, улучшение качества оказываемого сервиса», - призвали в комитете.


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#Минфин РК   #Цифровой Казахстан   #Общество   #Налоги  
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