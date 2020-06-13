Время персональной ответственности пришло – Елжан Биртанов обратился к казахстанцам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов обратился к населению с призывом соблюдать карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Обращаюсь к вам не только как министр, но прежде всего как человек, так же как и вы переживающий за сегодняшнюю ситуацию с эпидемией коронавируса. Пришло время персональной ответственности каждого из нас. Пора уже каждому осознанно научиться правилам «личного карантина», - написал Елжан Биртанов в Facebook.
Чтобы избежать заражения, акцентировал он, граждане должны стараться выполнять следующие простые меры:
1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и так далее.
2. Если Вы офисный работник, по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
3. Носить маски в общественных местах;
4. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
5. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи.
«Важно отметить, что данные меры нам очень помогли во время карантина в марте, апреле и мае во время ЧП, когда мы все сидели дома на максимальной самоизоляции», - заключил министр.
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