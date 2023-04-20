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Время передвижения по автобусной линии изменили в Астане на проспекте Абылай хана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Апреля 2023, 22:00
Время передвижения по автобусной линии изменили в Астане на проспекте Абылай хана Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 22 апреля планируется изменить время передвижения автомобилей по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса. Делается это для улучшения мобильности населения, обеспечения беспрепятственного движения скорой помощи, спецслужб и пожарной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, будет запрещено с 06.30 до 20.00 часов в будние дни. В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешат передвигаться по Bus Lane.

Нововведение внедряется в тестовом режиме для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города, а также для решения вопроса по использованию специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни.

Всех участников дорожного движения просят быть бдительными и заранее планировать свой маршрут. Водителям необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками и соблюдать требования правил дорожного движения РК.


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