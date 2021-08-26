Время ожидания встречи адвокатов с подзащитными сократят в столичном СИЗО
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан Эльвира Азимова совместно с руководством Комитета УИС, представителем Генеральной прокуратуры и адвокатами посетили следственные изоляторы городов Нур-Султана и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.
Целью посещения была выработка согласованных предложений по обеспечению беспрепятственного доступа к адвокатам граждан, находящихся в данных учреждениях. Конституция Республики Казахстан гарантирует право граждан на защиту. На практике, как отметили адвокаты в своём обращении на имя Уполномоченного по правам человека, иногда имеют место проблемы в реализации данного права. В этой связи, в целях для рассмотрения вопросов по существу был осуществлён выезд в сами учреждения.
Достигнута договоренность о проведении таких выездных встреч по мониторингу на регулярной основе, с целью решения практических вопросов и обсуждения конкретных предложений по совершенствованию законодательства с учётом правоприменительной практики.
Ранее Республиканской коллегией адвокатов с Комитетом уголовно-исполнительной системы был заключён меморандум о сотрудничестве.
«С нашей стороны реализуются все пункты, отражённые в меморандуме о сотрудничестве между Республиканской коллегией адвокатов и Комитетом УИС. Однако наши взаимодействия на этом не ограничиваются, модернизация уголовно-исполнительной системы в соответствии с международными стандартами, касается не только осуждённых, но и подследственных лиц», - отметил начальник Управления Комитета УИС Бакытжан Садыбеков.
По мнению представителей Республиканской коллегии адвокатов, работа по улучшению условий для встреч адвокатов и подзащитных является важным для предоставления качественной помощи адвокатами в учреждениях.
По итогам встречи, в столичном следственном изоляторе достигнута договорённость о выделении дополнительно двух комнат для встреч с адвокатами. Принято к рассмотрению предложение адвокатов по интеграции в систему электронной очереди автоматизированной базы данных. Это нововведение позволит сократить время ожидания адвокатами встреч со своими подзащитными.
Как отметила Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, граждане в стране должны быть обеспечены достаточным качественным уровнем доступа адвокатов к задержанным (осужденным) в следственных изоляторах (исправительных учреждениях) для полной реализации своего конституционного права на защиту.
Таким образом, подобные выездные встречи в других учреждениях адвокаты совместно с представителями Комитета уголовно-исполнительной системы договорились организовать до конца текущего года.
На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе республики функционирует 16 следственных изоляторов, где находятся более 4 тысяч подозреваемых и обвиняемых.
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