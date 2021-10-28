Время отрезвления уже должно наступить – аким СКО о неверящих в коронавирус

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов высказался о ситуации с распространением коронавируса в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что число инфицированных растет каждые сутки, каждый день регистрируются летальные случаи. Вместе с тем в 1,5 раза возросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.

«С 25 октября усилили карантинные ограничения. Посмотрим, как будет склад ситуация в ближайшие 7-10 дней. Если будет выходить из-под контроля, то будем дальше закручивать гайки, ограничивать. Придется разворачивать дополнительные койки, останавливать плановую госпитализацию. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями», - отметил К. Аксакалов.

Аким области добавил, что 80% госпитализированных – люди пенсионного возраста, невакцинированные.

«Раньше говорили о группах людей, которым противопоказана вакцинация. После года борьбы с коронавирусом набранный опыт позволил снять многие ограничения и люди с хроническими заболеваниями могут и должны привиться. Но почему-то до сих пор у многих сидит в мозгах, что это все выдумки. Мы видим, что люди болеют и умирают. Какие выдумки? Кому это нужно? Время отрезвления уже должно наступить», - сказал К. Аксакалов.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки по области зарегистрировали еще 135 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 27 865.



