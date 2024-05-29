Время начала занятий планируют изменить в школах Бишкека

Мэрия столицы Кыргызстана в целях сокращения перегруженности дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности жизни и здоровья детей предлагает изменить время начала учебы в школах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Предлагается начинать занятия в школах ранее 8:00, а в профучилищах и вузах установить не ранее 10:00. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

По данным муниципалитета, ежегодно количество детей в городе растет за счет большого потока внутренней миграции. В настоящее время в 103 муниципальных общеобразовательных организациях столицы обучаются 198 129 детей, при проектной мощности 89 893 ученических места в одну смену.

Кроме того, в Бишкеке работают 129 организаций профессионального образования, из них 36 высших, 77 средних профессиональных учебных заведений и 16 профессиональных лицеев с общей численностью 167 727 студентов.

По данным мэрии, школы города переполнены, дороги перегружены автотранспортом, которые создают заторы в периоды времени, совпадающие с началом и окончанием учебных занятий в образовательных организациях.