«Время идет!»: месячник по борьбе с туберкулезом проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 24 февраля по 24 марта 2021 года проводится месячник по туберкулезу под девизом «Время идет!». Об этом заявила исполняющий обязанности руководителя общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алии Рустемовой, в связи с ограничениями профилактических мероприятий и уменьшением обращаемости населения в поликлиники за период карантина наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом в группах высокого риска в три раза. Если в 2019 году при проведении всех активных мер по обследованию населения на туберкулез выявляли три человека с туберкулезом на каждые 100 тысяч обследованных, то по итогам 2020 года выявляли только одного.

«В этой связи для активного выявления туберкулеза управлением общественного здравоохранения города Нур-Султана в ноябре была организована акция «СТОП ТБ». Она несомненно дала свои результаты», - заверила спикер.

В этом году управлением совместно с акиматом города Нур-Султана с 24 февраля по 24 марта проводится месячник по туберкулезу под девизом «Время идет!». Алия Рустемова отметила, что этот девиз – призыв не только медицинским организациям, но и всему населению города и гостей столицы к прохождению осмотров на туберкулез, повышению уровня знаний по вопросам профилактики и выявления туберкулеза, формированию активной личной жизненной позиции каждого человека в отношении своего здоровья.

«В период месячника будет представлено много информационного материала на страницах медицинских организаций города, в социальных сетях и YouTube-канале. Будут доступны прямые эфиры со специалистами в области туберкулеза, которым можно задать любой интересующий вопрос о профилактике, диагностике и лечении этого заболевания. Особое внимание будет уделено информированию и проведению профилактического осмотра на туберкулез лиц, относящихся к группе высокого риска», - добавила исполняющий обязанности руководителя общественного здравоохранения Алия Рустемова.

Ранее исполняющий обязанности руководителя общественного здравоохранения Алия Рустемова сообщила, что за последние десять лет в Нур-Султане заболеваемость туберкулезом и смертность от туберкулеза, рассчитываемые на 100 тысяч населения, снижена в 5 раз.



