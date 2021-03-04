«Время идет!»: месячник по борьбе с туберкулезом проходит в Нур-Султане
По словам Алии Рустемовой, в связи с ограничениями профилактических мероприятий и уменьшением обращаемости населения в поликлиники за период карантина наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом в группах высокого риска в три раза. Если в 2019 году при проведении всех активных мер по обследованию населения на туберкулез выявляли три человека с туберкулезом на каждые 100 тысяч обследованных, то по итогам 2020 года выявляли только одного.
«В этой связи для активного выявления туберкулеза управлением общественного здравоохранения города Нур-Султана в ноябре была организована акция «СТОП ТБ». Она несомненно дала свои результаты», - заверила спикер.
В этом году управлением совместно с акиматом города Нур-Султана с 24 февраля по 24 марта проводится месячник по туберкулезу под девизом «Время идет!». Алия Рустемова отметила, что этот девиз – призыв не только медицинским организациям, но и всему населению города и гостей столицы к прохождению осмотров на туберкулез, повышению уровня знаний по вопросам профилактики и выявления туберкулеза, формированию активной личной жизненной позиции каждого человека в отношении своего здоровья.
«В период месячника будет представлено много информационного материала на страницах медицинских организаций города, в социальных сетях и YouTube-канале. Будут доступны прямые эфиры со специалистами в области туберкулеза, которым можно задать любой интересующий вопрос о профилактике, диагностике и лечении этого заболевания. Особое внимание будет уделено информированию и проведению профилактического осмотра на туберкулез лиц, относящихся к группе высокого риска», - добавила исполняющий обязанности руководителя общественного здравоохранения Алия Рустемова.
Ранее исполняющий обязанности руководителя общественного здравоохранения Алия Рустемова сообщила, что за последние десять лет в Нур-Султане заболеваемость туберкулезом и смертность от туберкулеза, рассчитываемые на 100 тысяч населения, снижена в 5 раз.