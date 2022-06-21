Время и место проведения Национального курултая выбраны неслучайно - Госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мыслями по поводу формирования Национального курултая, о месте и времени его проведения поделился на своем YouTube-канале Государственный советник РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая мысль – история нашей государственности очень глубока. Есть особый смысл в том, что Курултай проведен рядом с мавзолеем Жошы хана. Наша государственность берет начало с Золотой Орды, она сформировалась в эпоху Казахского ханства, продолжилась в период Алаш Орды и возродилась в Независимом Казахстане. Вторая мысль – призыв к сплочению нации. Первое заседание Курултая прошло в Улытау. Второе заседание состоится в Туркестане. Это священные для нашего народа места. Поэтому, в этом есть идеологический посыл, призывающий весь наш народ к единству», – сказал Е. Карин.

Государственный советник также отметил, что и время для проведения Курултая выбрано не случайно. Заседание прошло после общенародного референдума, на котором был определен новый курс развития страны и который показал, что сплочение нации достигло нового уровня. Третья мысль – государственные интересы превыше всего. Возрождение Дня Республики, придание ему статуса национального праздника направлены на упрочнение государственных ценностей идеей Независимости.

По словам Е. Карина, отмеченные три ценности станут самым главным ориентиром при формировании нового общественного договора.

Также Государственный советник подчеркнул, что государство готово обеспечить верховенство закона, поддержать плюрализм мнений и учитывать мнение общества при принятии важных государственных решений.