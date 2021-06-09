Время года на выбор: уникальный концерт представят на открытой площадке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярный авторский концерт дирижера театра «Астана Опера», Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина «Восемь времен года» бесплатно пройдет 12 и 13 июня в амфитеатре в Центральном городском парке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В концерте принимают участие Камерный оркестр «Астана Опера» и виртуозные солисты - концертмейстер оркестра заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и мәдениет қайраткері Айсулу Байкенова.

« Несколько лет назад маэстро Абзал Мухитдин предложил интересный проект: совместить в одном концерте два знаменитых произведения - «Времена года» А. Вивальди и А. Пьяццоллы. Проект, в котором звучит музыка барокко и джаз вызвал интерес у зрителя и 12 -13 июня будет в очередной раз представлена эта замечательная программа. Выступать на одной сцене с блистательными музыкантами Багдатом Абильхановым, камерным оркестром «Астана Опера» и с дирижёром - маэстро А. Мухитдином - большая честь и радость! Очень надеюсь, что праздник классики и джаза доставит много приятных мгновений публике», - поделилась Айсулу Байкенова.

Вниманию слушателей приготовили популярные произведения: цикл «Времена года» Антонио Вивальди и четыре композиции-танго «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы. «Восемь времен года» - проект, включающий в себя классическую музыку в сочетании с ритмами современной латиноамериканской музыки и джаза. Оба композитора - Антонио Вивальди и Астор Пьяццолла - были гениями и символами своей эпохи. Если Антонио Вивальди рассказал о жизненном цикле в стиле барокко, то Астор Пьяццолла сделал это в стиле аргентинского танго. «Времена года» А. Вивальди считаются эталоном программной музыки.

Напомним, что четыре концерта: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» и по сей день остаются самыми исполняемыми из 550 произведений великого венецианца. Кроме того, эту музыку часто можно услышать в кинофильмах. В конце 60-х годов XX века выдающийся аргентинец Астор Пьяццолла создал своеобразное подражание этому сочинению. «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы представляют собой набор из четырёх танго-композиций. Он сумел превратить «народное» танго в высокое искусство, в современную классику, полностью сохранив при этом его неповторимую волнующую энергетику.

Начало концерта в 20:00.